«Сломал палец и разбил нос»: Биатлонист Расторгуев обвинил тренера в избиении на ЧМ

Биатлониста сборной Латвии Андрея Расторгуева избил тренер национальной команды Илмарс Брицис во время чемпионата мира в Ленцерхайде в Швейцарии. Об этом сообщает издание Tvnet со ссылкой на заявление спортсмена.

«Произошёл серьёзный инцидент. Мужская эстафета и масс-старт оказались под угрозой. Инцидент связан с тренером. Он ударил меня. Сломал палец. Разбил нос. Мне кажется, у меня также серьёзно повреждено плечо. Сейчас я еду в больницу», — рассказал Расторгуев.

Биатлонист уточнил, что пришёл к тренеру побеседовать о конкретном случае, который произошёл в прошлом году. По словам Расторгуева, Брицис вытолкал его из комнаты и начал распускать руки. В ситуацию тогда вмешался врач олимпийской сборной Латвии Алдис Цирулис. Спортсмен добавил, что заподозрил Брициса в краже лыж в 2024 году. У него есть свидетель, который может подтвердить эти доводы, пояснил Расторгуев.

«Я сказал ему: «Или отдай мне лыжи, или я обращусь в другие инстанции, чтобы они расследовали это дело». Я не ожидал от тренера такого поведения. Что дальше – он возьмёт в руки пистолет и начнёт стрелять? Я в шоке», — подчеркнул спортсмен.

Биатлонисту Андрею Расторгуеву 36 лет. Он является серебряным призёром ЧМ-2024 года, а также двукратным чемпионом Европы. 54-летний Брицис — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, с 2001 по 2024 год он был единственным латвийским биатлонистом-призёром чемпионатов мира. Также Брицис является самым возрастным биатлонистом на этапах Кубка мира — в сезоне 2017/18 он вышел на лыжню в возрасте 47 лет.