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30 января, 10:50

В Красноярске тренер пнула юную фигуристку и попала на видео

Омский тренер по фигурному катанию Миленина оскорбила подопечную и пнула ногой

Омский тренер по фигурному катанию Ирина Миленина пнула свою подопечную во время соревнований «Красноярские узоры». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Тренер пнула фигуристку в Красноярске. Видео © VK / Федерация фигурного катания г. Вологды

Сообщается, что Миленина толкнула девочку и продолжила её отчитывать. В школе олимпийского резерва № 35 организовали дисциплинарную комиссию, а тренеру сделали выговор. При этом родители уже жаловались на Миленину за оскорбления детей. Вопрос находится на контроле в комитете по физкультуре и спорту. Тренер же от комментариев отказалась.

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Ранее Life.ru писал, что российскую девушку-бойца ММА Викторию Дудакову, которая ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения на UFC, выгнали из организации. В ночь с 11 на 12 января она проиграла в бою с американкой Фатимой Клайн, после чего ополчилась на своего наставника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vit Kovalcik

Николай Рюмин
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