В Красноярске тренер пнула юную фигуристку и попала на видео
Омский тренер по фигурному катанию Миленина оскорбила подопечную и пнула ногой
Омский тренер по фигурному катанию Ирина Миленина пнула свою подопечную во время соревнований «Красноярские узоры». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Тренер пнула фигуристку в Красноярске. Видео © VK / Федерация фигурного катания г. Вологды
Сообщается, что Миленина толкнула девочку и продолжила её отчитывать. В школе олимпийского резерва № 35 организовали дисциплинарную комиссию, а тренеру сделали выговор. При этом родители уже жаловались на Миленину за оскорбления детей. Вопрос находится на контроле в комитете по физкультуре и спорту. Тренер же от комментариев отказалась.
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