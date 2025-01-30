В Красноярске тренер пнула юную фигуристку и попала на видео

Омский тренер по фигурному катанию Ирина Миленина пнула свою подопечную во время соревнований «Красноярские узоры». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Тренер пнула фигуристку в Красноярске. Видео © VK / Федерация фигурного катания г. Вологды

Сообщается, что Миленина толкнула девочку и продолжила её отчитывать. В школе олимпийского резерва № 35 организовали дисциплинарную комиссию, а тренеру сделали выговор. При этом родители уже жаловались на Миленину за оскорбления детей. Вопрос находится на контроле в комитете по физкультуре и спорту. Тренер же от комментариев отказалась.