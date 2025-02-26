«Не лезьте туда, куда не нужно»: Лоза высказался о существовании параллельных вселенных

На днях стало известно, что учёные из США и Швейцарии доказали существование параллельных вселенных. Их открытие поставил под сомнение российский исполнитель Юрий Лоза, который, как известно, является сторонником теории о плоской Земле. В беседе с Life.ru он назвал подобные заявления несерьёзными, уверенно обосновав собственную позицию.

«Плоская Земля не может создаться сама собой. Тот, кто создал эту Землю, — создатель, назовём его так, Господь Бог. Тот, кто создал, позаботился о том, чтобы мы не лезли туда, куда нам не нужно. Чтобы мы знали своё место в этом мире. Ни о каких параллельных вселенных там речь не идёт. Речь идёт о том, что у нас есть Земля, купол над нами, и, в общем-то, всё, чем мы располагаем, то, что нам предоставлено. Поэтому для меня все эти разговоры о параллельных вселенных — это что-то несерьёзное», — высказал своё мнение исполнитель.

Лоза считает, что нельзя верить тому, что людям внушают, пока явление или феномен не будут увидены собственными глазами. По словам певца, человечеству пытаются внушить идеи, которые на самом деле не являются верными. Более того, человечеству постоянно врут люди, которые опираются на свой авторитет.

Если бы мы смогли куда-то вырваться и посмотреть на что-то своими глазами. Но нас всю жизнь пытаются убедить в том, что глаза нам врут. То, что мы видим, нам говорят, это неправда. Они говорят: «Вы это видите, но на самом деле это не то, что вы думаете». Вы видите плоскую Землю, а вам говорят: «Нет, она шарообразная». Вы видите купол неба, радугу. Каждый раз после дождя вы видите радугу. Что такое радуга? Это отражение купола. А мне говорят: «Вы этого не видите». Почему не видим, если видим? Юрий Лоза Певец

«Мы видим, что Луна всё время поворачивается к нам одной стороной. Это невозможно в условиях, о которых нам рассказывают, в условиях этой Солнечной системы. Этого не может быть, чтобы она всё время поворачивалась одной стороной. Это значит, что она подруливает, причём с разной скоростью. Ну это чушь. А нам говорят: «Нет, это не чушь. Вы это видите, но как бы не видите». И поэтому получается, что нам постоянно рассказывают какую-то ерунду. Говорят: «Не верьте своим глазам. Глаза вам врут». Как они могут врать?» — добавил он.

Лоза утверждает, что полагаться можно только на пережитый опыт и всё то, что было увидено своими глазами. Более того, на примере предков исполнитель доказал, что вокруг слишком много околонаучной «чепухи», которую не стоит слепо ставить на пьедестал правдивости.

Я, например, человек, который знает, что такое закон сообщающихся сосудов. Я знаю, как ведёт себя вода. А мне говорят: «Нет, она ведёт себя совсем по-другому». Я думаю: как по-другому, если я каждый день наливаю чайник и вижу, как работает вода? А мне опять говорят: «Ничего вы не видите, это вам глаза врут». Фу, ёлки-палки. Да не врут мне глаза! Юрий Лоза Певец

«И нашим предкам тоже было понятно. До Коперника на протяжении многих столетий люди верили своим глазам и прекрасно себя чувствовали. А сейчас нам говорят: «Это всё враки, это всё неправда. Есть какие-то вселенные, есть какие-то чёрные дыры». Начинают лепить какую-то ерунду. Со всех сторон чепуха, со всех сторон враньё», — заключил он.