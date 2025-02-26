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26 февраля, 13:25

Кинокритика Екатерину Барабаш, признавшую вину по делу о фейках, отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд отправил журналистку Барабаш под домашний арест

Екатерина Барабаш. Фото © Пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы

Екатерина Барабаш. Фото © Пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы

Дорогомиловский суд Москвы решил поместить кинокритика Екатерину Барабаш, которая сотрудничала с изданием Republic*, под домашний арест. Её обвиняют в распространении военных фейков. Журналистку задержали сегодня утром.

«Суд удовлетворил запрос следствия и назначил Барабаш меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 апреля», — указано в решении суда.

Журналистка из КФУ писала жуткие «разоблачения» про СВО для СМИ-иноагентов. Они оказались троллингом
Журналистка из КФУ писала жуткие «разоблачения» про СВО для СМИ-иноагентов. Они оказались троллингом

Ранее Следственный комитет инициировал уголовное дело против кинокритика Екатерины Барабаш, обвиняемой в распространении ложной информации о действиях российской армии. Согласно статье, ей грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

* Признано СМИ-иноагентом

Марина Фещенко
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