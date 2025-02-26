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26 февраля, 14:07

Пытали и жгли заживо: Банда уральских чиновников сломала камеру перед убийством соседки

Похищение и убийство Валеевой под Челябинском могли быть спланированы заранее

Дмитрий Рудский, Гульназ Валеева и Александр Брухаль. Фото © Сайт Рымникского сельского поселения / Собрание депутатов Брединского района

Дмитрий Рудский, Гульназ Валеева и Александр Брухаль. Фото © Сайт Рымникского сельского поселения / Собрание депутатов Брединского района

Убийство 46-летней Гульназ Валеевой, над которой жестоко расправились глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский, местный депутат Александр Брухаль и его сын Андрей Брухаль, могло быть спланировано заранее. За два дня до гибели женщина написала, что Брухаль-младший вывел из строя камеру наблюдения у неё дома, сообщает RT.

«Она сама поехала и написала на Андрея Брухаля заявление. Получается, что они заранее готовились её убить», — рассказала сестра погибшей.

Гульназ установила видеонаблюдение на своём участке после того, как начала получать угрозы от той семьи. Кроме того, женщина успела позвонить в полицию перед смертью. По данным RT, она объяснила правоохранителям, что кто-то из Брухалей пытается её задавить на УАЗе. В конечном итоге автомобиль был найден рядом с одним из домов. Внутри находились все трое подозреваемых. На одежде сына депутата и в салоне машины были следы крови.

Убившие женщину глава уральского посёлка и депутат пытали и поджигали её живьём
Убившие женщину глава уральского посёлка и депутат пытали и поджигали её живьём

Напомним, что ранее полицейские арестовали Дмитрия Рудского, а также местного депутата и его сына по подозрению в похищении и жестоком убийстве 46-летней женщины. В отношении их были возбуждены уголовные дела по статье, касающейся убийства, связанного с похищением человека, совершённого с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. Вечером 23 февраля трое мужчин похитили Гульназ, после чего жестоко пытали и сожгли.

Наталья Афонина
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