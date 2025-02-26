Пытали и жгли заживо: Банда уральских чиновников сломала камеру перед убийством соседки

Убийство 46-летней Гульназ Валеевой, над которой жестоко расправились глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский, местный депутат Александр Брухаль и его сын Андрей Брухаль, могло быть спланировано заранее. За два дня до гибели женщина написала, что Брухаль-младший вывел из строя камеру наблюдения у неё дома, сообщает RT.

«Она сама поехала и написала на Андрея Брухаля заявление. Получается, что они заранее готовились её убить», — рассказала сестра погибшей.

Гульназ установила видеонаблюдение на своём участке после того, как начала получать угрозы от той семьи. Кроме того, женщина успела позвонить в полицию перед смертью. По данным RT, она объяснила правоохранителям, что кто-то из Брухалей пытается её задавить на УАЗе. В конечном итоге автомобиль был найден рядом с одним из домов. Внутри находились все трое подозреваемых. На одежде сына депутата и в салоне машины были следы крови.