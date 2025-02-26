Полиция ФРГ задержала танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля
Федеральная полиция Германии остановила для проверки танкер Arne в Кильском канале, который соединяет Балтийское и Северное море. Судно подозревается в повреждении подводного кабеля вблизи острова Готланд, об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.
Танкер, зарегистрированный под флагом Антигуа и Барбуды, следовал из Санкт-Петербурга в Севилью. После допроса экипажа корабль получил разрешение продолжить путь через Кильский канал. Дополнительная информация не предоставлена.
Ранее Life.ru сообщал, что на дне Балтийского моря, у побережья шведского острова Готланд, произошёл разрыв кабеля, связывающего Финляндию и Германию. Береговая охрана пока не установила точное время повреждения, однако знает, что инцидент в исключительной экономической зоне Швеции зафиксирован 20 февраля. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти «очень внимательно» относятся к сообщениям о возможных нарушениях инфраструктуры в Балтийском регионе.
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