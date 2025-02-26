Полиция ФРГ задержала танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля

Федеральная полиция Германии остановила для проверки танкер Arne в Кильском канале, который соединяет Балтийское и Северное море. Судно подозревается в повреждении подводного кабеля вблизи острова Готланд, об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

Танкер, зарегистрированный под флагом Антигуа и Барбуды, следовал из Санкт-Петербурга в Севилью. После допроса экипажа корабль получил разрешение продолжить путь через Кильский канал. Дополнительная информация не предоставлена.