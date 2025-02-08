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Регион
8 февраля, 16:08

В Финском заливе оборвался российский подводный кабель

В Финском заливе порвался принадлежащий России кабель. Об этом сообщила местная береговая охрана через социальную сеть Х. Согласно имеющимся данным, инцидент произошёл в исключительной экономической зоне Финляндии, и в настоящее время кабель восстанавливается судном из России.

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин в интервью Yle отметил, что Россия заранее уведомила службу об этом происшествии, предоставив соответствующее извещение в рамках правил проведения работ в финской экономической зоне. Он добавил, что для береговой охраны данное событие представляет собой «обычную задачу».

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Ранее Life.ru сообщал, что оборвался подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Предполагалось, что он вышел из строя из-за внешнего воздействия. После этого шведские власти задержали идущий из России балкер Vezhen. Позже Шведская прокуратура сняла арест с болгарского судна, не найдя доказательств вины.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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