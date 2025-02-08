В Финском заливе оборвался российский подводный кабель

В Финском заливе порвался принадлежащий России кабель. Об этом сообщила местная береговая охрана через социальную сеть Х. Согласно имеющимся данным, инцидент произошёл в исключительной экономической зоне Финляндии, и в настоящее время кабель восстанавливается судном из России.

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин в интервью Yle отметил, что Россия заранее уведомила службу об этом происшествии, предоставив соответствующее извещение в рамках правил проведения работ в финской экономической зоне. Он добавил, что для береговой охраны данное событие представляет собой «обычную задачу».