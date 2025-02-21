Кабель между Финляндией и Германией оборвался на дне Балтики
SVT: У шведского острова Готланд на дне Балтийского моря повреждён кабель
На дне Балтийского моря у берегов шведского острова Готланд разорван кабель, который соединяет Финляндию и Германию. Телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану сообщает, что речь идёт о кабеле C-Lion 1.
«Береговая охрана подтвердила SVT, что у берегов Готланда произошёл новый предполагаемый обрыв кабеля и что начато предварительное расследование», — пишут журналисты.
Береговая охрана всё ещё не установила, когда именно произошло повреждение кабеля, но известно ей об инциденте в исключительной экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд с четверга, 20 февраля. Судно уже вышло к месту происшествия для помощи в расследовании. Выяснением причин инцидента занимается также прокуратура Швеции. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что правительство «очень серьёзно» относится к сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры на Балтике.
Ранее Life.ru сообщал, что оборвался подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Предполагалось, что он вышел из строя из-за внешнего воздействия. После этого шведские власти задержали идущий из России балкер Vezhen по подозрению в диверсии. Позже Шведская прокуратура сняла арест с болгарского судна, не найдя доказательств вины.
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