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21 февраля, 09:20

Кабель между Финляндией и Германией оборвался на дне Балтики

SVT: У шведского острова Готланд на дне Балтийского моря повреждён кабель

На дне Балтийского моря у берегов шведского острова Готланд разорван кабель, который соединяет Финляндию и Германию. Телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану сообщает, что речь идёт о кабеле C-Lion 1.

«Береговая охрана подтвердила SVT, что у берегов Готланда произошёл новый предполагаемый обрыв кабеля и что начато предварительное расследование», — пишут журналисты.

Береговая охрана всё ещё не установила, когда именно произошло повреждение кабеля, но известно ей об инциденте в исключительной экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд с четверга, 20 февраля. Судно уже вышло к месту происшествия для помощи в расследовании. Выяснением причин инцидента занимается также прокуратура Швеции. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что правительство «очень серьёзно» относится к сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры на Балтике.

В Балтийском море оборвался российский подводный кабель
В Балтийском море оборвался российский подводный кабель

Ранее Life.ru сообщал, что оборвался подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Предполагалось, что он вышел из строя из-за внешнего воздействия. После этого шведские власти задержали идущий из России балкер Vezhen по подозрению в диверсии. Позже Шведская прокуратура сняла арест с болгарского судна, не найдя доказательств вины.

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Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK

Андрей Бражников
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