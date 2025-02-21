Кабель между Финляндией и Германией оборвался на дне Балтики

На дне Балтийского моря у берегов шведского острова Готланд разорван кабель, который соединяет Финляндию и Германию. Телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану сообщает , что речь идёт о кабеле C-Lion 1.

Береговая охрана всё ещё не установила, когда именно произошло повреждение кабеля, но известно ей об инциденте в исключительной экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд с четверга, 20 февраля. Судно уже вышло к месту происшествия для помощи в расследовании. Выяснением причин инцидента занимается также прокуратура Швеции. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что правительство «очень серьёзно» относится к сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры на Балтике.