«Русские не сдаются назло!» Россиян до глубины души пробрал новый клип певицы Юты

Певица Юта презентовала клин на свою песню «Русские». Композиция посвящена величию русского духа и поддержке военных. Сама исполнительница объяснила, что русские — это «образ жизни и принадлежность к великой стране», сообщает RT.

Премьера новой песни в «Военной хронике»: Юта — «Русские». Видео © VK / «Военная хроника»

Она также отметила, что сегодня за Родину сражаются люди различных национальностей. Все они являются победителями, потому что они русские.

«Стихи и музыка Юты наполнены величием русского духа. В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военных, которые её, безусловно, ощущают. Юта не раз давала концерты в зоне спецоперации и не понаслышке знает, что такое передний край», — сказано в описании к песне.

Поклонники высоко оценили новое творение певицы. «Эта песня пробирает до глубины души», «Нас не сломать! Русские не сдаются в бою! Спасибо Вам большое за Ваше настоящее творчество! А всякая гниль сгниёт и никто о ней не вспомнит. Храни Господь нашу Родину», «Юта, мы с тобой! И песня будет жить в наших сердцах, эту песню не задушишь, не убьёшь», «До слез, до мурашек! Браво, Юта», – пишут пользователи в соцсетях.