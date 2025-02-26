«Русские не сдаются назло!» Россиян до глубины души пробрал новый клип певицы Юты
Певица Юта опубликовала новый клип на песню «Русские»
Певица Юта презентовала клин на свою песню «Русские». Композиция посвящена величию русского духа и поддержке военных. Сама исполнительница объяснила, что русские — это «образ жизни и принадлежность к великой стране», сообщает RT.
Премьера новой песни в «Военной хронике»: Юта — «Русские». Видео © VK / «Военная хроника»
Она также отметила, что сегодня за Родину сражаются люди различных национальностей. Все они являются победителями, потому что они русские.
«Стихи и музыка Юты наполнены величием русского духа. В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военных, которые её, безусловно, ощущают. Юта не раз давала концерты в зоне спецоперации и не понаслышке знает, что такое передний край», — сказано в описании к песне.
Поклонники высоко оценили новое творение певицы. «Эта песня пробирает до глубины души», «Нас не сломать! Русские не сдаются в бою! Спасибо Вам большое за Ваше настоящее творчество! А всякая гниль сгниёт и никто о ней не вспомнит. Храни Господь нашу Родину», «Юта, мы с тобой! И песня будет жить в наших сердцах, эту песню не задушишь, не убьёшь», «До слез, до мурашек! Браво, Юта», – пишут пользователи в соцсетях.
Ранее в Сети стал доступен клин на патриотическую песню «Танки» народного артиста России Олега Газманова. Он посвятил своё творчество защитникам Отечества. В работе исполнитель использовал оригинальные кадры боевой хроники Великой Отечественной войны и материалы из зоны СВО.
ТАСС / Валерий Шарифулин