«Я останусь с тобой!» SHAMAN и Мизулина подогрели слухи о романе пламенным клипом

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выложил в своих соцсетях клип на песню «Я останусь с тобой» с участием главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Ролик пара, которую подозревают в романе, выпустила в День Святого Валентина.

Обложка к видео. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

«Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню «Я останусь с тобой», — подписал публикацию певец.

Клип на песню «Я останусь с тобой». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me