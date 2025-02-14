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14 февраля, 09:51

«Я останусь с тобой!» SHAMAN и Мизулина подогрели слухи о романе пламенным клипом

SHAMAN представил совместный клип с Мизулиной на песню «Я останусь с тобой»

Момент из клипа SHAMAN&#x60;а. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

Момент из клипа SHAMAN`а. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выложил в своих соцсетях клип на песню «Я останусь с тобой» с участием главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Ролик пара, которую подозревают в романе, выпустила в День Святого Валентина.

Обложка к видео. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

Обложка к видео. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

«Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню «Я останусь с тобой», — подписал публикацию певец.

Клип на песню «Я останусь с тобой». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

По словам Шамана, идея состояла в том, чтобы снять видео «в стиле дневника», чтобы там присутствовали настоящие школьники, излучающие самые искренние эмоции и чувства.

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Напомним, что певец Шаман и Екатерина Мизулина посетили московскую школу № 1409, чтобы выступить перед учащимися. Там между ними произошёл «фантомный поцелуй». Отсмотревший видео профайлер сделал вывод, что Дронов лишь играет на публику, а вот Мизулина относится к отношениям с ним серьёзнее. По словам певца, его и главу ЛБИ объединяет любовь к России.

Владимир Озеров
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