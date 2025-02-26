Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 14:41

Госдума в первом чтении приняла проект о доступе к газовому оборудованию

Госдума в первом чтении рассмотрела проект закона, который упрощает доступ газовых служб в квартиры, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента России. Законопроект был разработан под руководством Сергея Пахомова, главы комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Если нововведение официально примут, владельцы и арендаторы жилья по договору социального найма будут обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к газовому оборудованию для представителей коммунальных служб. Инициаторы законопроекта подчёркивают, что отказ от проверки исправности газовых приборов в одной квартире может создать опасность для всех жильцов.

В случае отказа жильца предоставить доступ газовая служба сможет обратиться в суд. Предлагается сократить время рассмотрения таких дел с 30 до 12 дней. Судебное решение позволит газовым службам требовать немедленного доступа в квартиры с привлечением судебных приставов.

В России пересчитают стоимость электричества для домов с электроотоплением
В России пересчитают стоимость электричества для домов с электроотоплением

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 июля 2025 года плата за жилищно-коммунальные услуги в России возрастёт в среднем на 12%. Однако увеличение тарифов будет различным в зависимости от региональных особенностей. Повышение обосновано инфляционными процессами и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AndreyShutov

Александра Мышляева
  • Новости
  • ЖКХ
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar