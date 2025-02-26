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Регион
26 февраля, 15:35

Life.ru узнал, какую недвижимость в спешке хотел продать экс-заминистра транспорта перед задержанием

SHOT: Экс-заминистра транспорта Чалик попытался продать имущество до задержания

Бывший заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик предпринял отчаянную попытку продать своё имущество перед тем, как был задержан по делу о растрате. По информации SHOT, он владел недвижимостью почти на 200 миллионов рублей: три квартиры, коттедж за городом и участок под второй особняк.

Дом на Софийской набережной, в котором у Чалика была четырёхкомнатная квартира. Фото © SHOT

Дом на Софийской набережной, в котором у Чалика была четырёхкомнатная квартира. Фото © SHOT

Телеграм-канал пишет, что у четырёхкомнатных апартаментов чиновника на Софийской набережной в столице, где накануне прошли обыски, 14 февраля сменился собственник. Её рыночная стоимость составляет около 106 миллионов рублей. Подмосковный коттедж площадью в 300 квадратных метров был выставлен на продажу совсем недавно. Он располагается в деревне Шмелёнки Раменского муниципального округа и стоит около 18,5 миллиона рублей.

Выставленный на продажу коттедж в Раменском районе Подмосковья. Фото © SHOT

Выставленный на продажу коттедж в Раменском районе Подмосковья. Фото © SHOT

А ещё Чалик владел двухкомнатной квартирой на 70 квадратных метров в московском районе Куркино, такая стоит порядка 20,1 миллиона рублей. И это не всё — ещё есть трёхкомнатная квартира в Северном Тушине — стоимость около 30 миллионов. Завершает этот список участок земли в Солнечногорском районе — площадь 1890 квадратов за 8 миллионов рублей.

Дом в Куркино с двухкомнатной квартирой Чалика. Фото © SHOT

Дом в Куркино с двухкомнатной квартирой Чалика. Фото © SHOT

Дом в Северном Тушино с трёхкомнатной квартирой Чалика. Фото © SHOT

Дом в Северном Тушино с трёхкомнатной квартирой Чалика. Фото © SHOT

Напомним, об уголовном деле в отношении Игоря Чалика стало известно сегодня. Экс-чиновника обвиняют в том, что он присваивал деньги из бюджета находившегося под его руководством института и премировал себя любимого на сумму порядка 4,2 миллиона рублей.

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Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Юрий Лысенко
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