Life.ru узнал, какую недвижимость в спешке хотел продать экс-заминистра транспорта перед задержанием
SHOT: Экс-заминистра транспорта Чалик попытался продать имущество до задержания
Бывший заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик предпринял отчаянную попытку продать своё имущество перед тем, как был задержан по делу о растрате. По информации SHOT, он владел недвижимостью почти на 200 миллионов рублей: три квартиры, коттедж за городом и участок под второй особняк.
Дом на Софийской набережной, в котором у Чалика была четырёхкомнатная квартира. Фото © SHOT
Телеграм-канал пишет, что у четырёхкомнатных апартаментов чиновника на Софийской набережной в столице, где накануне прошли обыски, 14 февраля сменился собственник. Её рыночная стоимость составляет около 106 миллионов рублей. Подмосковный коттедж площадью в 300 квадратных метров был выставлен на продажу совсем недавно. Он располагается в деревне Шмелёнки Раменского муниципального округа и стоит около 18,5 миллиона рублей.
Выставленный на продажу коттедж в Раменском районе Подмосковья. Фото © SHOT
А ещё Чалик владел двухкомнатной квартирой на 70 квадратных метров в московском районе Куркино, такая стоит порядка 20,1 миллиона рублей. И это не всё — ещё есть трёхкомнатная квартира в Северном Тушине — стоимость около 30 миллионов. Завершает этот список участок земли в Солнечногорском районе — площадь 1890 квадратов за 8 миллионов рублей.
Дом в Куркино с двухкомнатной квартирой Чалика. Фото © SHOT
Дом в Северном Тушино с трёхкомнатной квартирой Чалика. Фото © SHOT
Напомним, об уголовном деле в отношении Игоря Чалика стало известно сегодня. Экс-чиновника обвиняют в том, что он присваивал деньги из бюджета находившегося под его руководством института и премировал себя любимого на сумму порядка 4,2 миллиона рублей.
ТАСС / Егор Алеев