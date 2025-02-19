ФСБ пришла с обысками к брату Фейгина* по делу Пономарёва**, а нашла там «биологическое оружие»

Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в квартиру родного брата экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава. Они планировали обнаружить у него дополнительные материалы по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва**, однако нашли там «биологическое оружие» — повсюду валялись грязные вещи, мусор, коробки и прочий хлам, в котором прекрасно себя чувствуют клопы и тараканы. Об этом сообщает Mash.