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19 февраля, 11:11

ФСБ пришла с обысками к брату Фейгина* по делу Пономарёва**, а нашла там «биологическое оружие»

Mash: ФСБ обыскала брата Марка Фейгина*, он превратил свою квартиру в помойку

Марк Фейгин*. Обложка © ТАСС / ZUMA

Марк Фейгин*. Обложка © ТАСС / ZUMA

Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в квартиру родного брата экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава. Они планировали обнаружить у него дополнительные материалы по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва**, однако нашли там «биологическое оружие» — повсюду валялись грязные вещи, мусор, коробки и прочий хлам, в котором прекрасно себя чувствуют клопы и тараканы. Об этом сообщает Mash.

Ростислав Фейгин сделал из своей квартиры помойку. Фото © Telegram / Mash

Ростислав Фейгин сделал из своей квартиры помойку. Фото © Telegram / Mash

Ростислав Фейгин сделал из своей квартиры помойку. Фото © Telegram / Mash

Ростислав Фейгин сделал из своей квартиры помойку. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, Ростислав Фейгин живёт один. Он не работает, а пенсию тратит на алкоголь и таблетки от сердца.

Напомним, что бывший адвокат Фейгин* представлял интересы украинской лётчицы Надежды Савченко и участвовал в защите скандальной панк-группы Pussy Riot. После начала СВО Фейгин* активно критиковал власть и военных, за что был объявлен в розыск по делу о фейках о ВС РФ, а после заочно арестован. Позже суд приговорил его к 11 годам тюрьмы. Кроме того, оказалось, что его финансировали Германия, Украина и Нидерланды.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Полина Никифорова
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