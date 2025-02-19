ФСБ пришла с обысками к брату Фейгина* по делу Пономарёва**, а нашла там «биологическое оружие»
Mash: ФСБ обыскала брата Марка Фейгина*, он превратил свою квартиру в помойку
Марк Фейгин*. Обложка © ТАСС / ZUMA
Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в квартиру родного брата экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава. Они планировали обнаружить у него дополнительные материалы по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва**, однако нашли там «биологическое оружие» — повсюду валялись грязные вещи, мусор, коробки и прочий хлам, в котором прекрасно себя чувствуют клопы и тараканы. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, Ростислав Фейгин живёт один. Он не работает, а пенсию тратит на алкоголь и таблетки от сердца.
Напомним, что бывший адвокат Фейгин* представлял интересы украинской лётчицы Надежды Савченко и участвовал в защите скандальной панк-группы Pussy Riot. После начала СВО Фейгин* активно критиковал власть и военных, за что был объявлен в розыск по делу о фейках о ВС РФ, а после заочно арестован. Позже суд приговорил его к 11 годам тюрьмы. Кроме того, оказалось, что его финансировали Германия, Украина и Нидерланды.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.