ФСБ: Обыски у соратников Пономарёва* идут в девяти регионах

Силовые структуры проводят обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Сообщается, что следственные мероприятия проходят сразу в девяти регионах в связи с возбуждением уголовного дела о насильственном захвате власти.

«В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарёва*. Основанием послужило возбуждённое следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти. — Прим. Life.ru)», — сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.