Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 06:23

ФСБ: Обыски у соратников Пономарёва* идут в девяти регионах

Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / Zuma

Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / Zuma

Силовые структуры проводят обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Сообщается, что следственные мероприятия проходят сразу в девяти регионах в связи с возбуждением уголовного дела о насильственном захвате власти.

«В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарёва*. Основанием послужило возбуждённое следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти. — Прим. Life.ru)», — сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Суд вынес приговор экс-депутату Пономарёву* за призывы к терроризму и фейки об армии
Суд вынес приговор экс-депутату Пономарёву* за призывы к терроризму и фейки об армии

ФСБ ранее обвинила Илью Пономарёва* в госизмене за действия, направленные против России и завела на него уголовное дело по статье о захвате власти. В числе обвинений — призывы к терроризму и участие в террористической организации. Пономарёв* объявлен в международный розыск. Он сбежал из РФ в 2014 году. В 2019 году экс-депутат сообщал о получении гражданства Украины. После начала СВО бывший парламентарий объявил о создании центра «российской вооружённой оппозиции».

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Илья Пономарев
  • ФСБ России
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar