ФСБ: Обыски у соратников Пономарёва* идут в девяти регионах
Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / Zuma
Силовые структуры проводят обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Сообщается, что следственные мероприятия проходят сразу в девяти регионах в связи с возбуждением уголовного дела о насильственном захвате власти.
«В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарёва*. Основанием послужило возбуждённое следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти. — Прим. Life.ru)», — сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
ФСБ ранее обвинила Илью Пономарёва* в госизмене за действия, направленные против России и завела на него уголовное дело по статье о захвате власти. В числе обвинений — призывы к терроризму и участие в террористической организации. Пономарёв* объявлен в международный розыск. Он сбежал из РФ в 2014 году. В 2019 году экс-депутат сообщал о получении гражданства Украины. После начала СВО бывший парламентарий объявил о создании центра «российской вооружённой оппозиции».
* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.