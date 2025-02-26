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Регион
26 февраля, 15:48

История с Porsche на помойке в Мытищах оказалась постановкой

История о Porsche Macan на помойке в Мытищах оказалась постановкой. Как сообщил 360.ru, на данный момент машину уже увезли.

По данным издания, автомобиль был доставлен на эвакуаторе 22 февраля. Его поместили в контейнер для мусора, а через три дня забрали обратно. На протяжении этого времени на фоне машины снимали ролики. В то же время Алексей Калитурин, который утверждал, что подарил этот автомобиль своей супруге к Дню всех влюблённых, показал журналистам договор купли-продажи, датированный 13 февраля.

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Ранее сообщалось, что иномарку выкинул влюблённый житель Мытищ. Была информация, что он приобрёл битое после аварии авто и решил подарить его своей любимой на 14 февраля, обещая, что всё починит. Однако презент разочаровал девушку — это вызвало гнев её молодого человека, и он избавился от Porsche Macan, выбросив машину на помойку.

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Александра Мышляева
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