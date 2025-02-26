История с Porsche на помойке в Мытищах оказалась постановкой

История о Porsche Macan на помойке в Мытищах оказалась постановкой. Как сообщил 360.ru, на данный момент машину уже увезли.

По данным издания, автомобиль был доставлен на эвакуаторе 22 февраля. Его поместили в контейнер для мусора, а через три дня забрали обратно. На протяжении этого времени на фоне машины снимали ролики. В то же время Алексей Калитурин, который утверждал, что подарил этот автомобиль своей супруге к Дню всех влюблённых, показал журналистам договор купли-продажи, датированный 13 февраля.