Политолог рассказал, клюнут ли бизнесмены на уловку Трампа с «золотым» ВНЖ

Идея президента США Дональда Трампа о привлечении состоятельных граждан со всего мира путём платных ВНЖ соответствует его миграционной стратегии, отметил кандидат политических наук и профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Он считает, что продажа виз может не только увеличить доходы государственного бюджета, но и привлечь иностранные инвестиции.

«Политики левого толка, несомненно, обвинят Трампа в том, что он дискриминирует людей по экономическому признаку: выдворяет из страны бедных мигрантов, а богачей завлекает «золотыми грин-картами». Однако аналогичные меры успешно реализуют многие западные страны — от Швейцарии до Кипра. Желающих воспользоваться этой возможностью будет немало», — заключил аналитик в беседе с RT.