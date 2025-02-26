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26 февраля, 00:43

Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых» ВНЖ за $5 миллионов

В Соединённых Штатах через две недели будет запущена новая программа, которая позволит иностранным инвесторам получить «золотой» вид на жительство. Обойдётся такое удовольствие в 5 миллионов долларов.

«Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зелёная карта. Это золотая карта», — заявил президент страны Дональд Трамп.

По словам главы государства, вырученные средства пойдут на погашение дефицита государственного бюджета. Одними из первых покупателей «золотой карты» могут стать в том числе российские бизнесмены, допустил политик.

«Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов», — произнёс лидер США.

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Ранее на той же встрече с пресс-пулом Белого дома Трамп выразил заинтересованность в покупке минералов у России. Так политик отреагировал на соответствующее предложение со стороны Владимира Путина.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Антон Голыбин
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