Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых» ВНЖ за $5 миллионов

В Соединённых Штатах через две недели будет запущена новая программа, которая позволит иностранным инвесторам получить «золотой» вид на жительство. Обойдётся такое удовольствие в 5 миллионов долларов.

«Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зелёная карта. Это золотая карта», — заявил президент страны Дональд Трамп.

По словам главы государства, вырученные средства пойдут на погашение дефицита государственного бюджета. Одними из первых покупателей «золотой карты» могут стать в том числе российские бизнесмены, допустил политик.

«Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов», — произнёс лидер США.