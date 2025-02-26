Боялась сказать маме: Подруги родившей в туалете студентки из Канска отзывались о ней положительно

Бросившая ребёнка в туалете общежития студентка колледжа из Канска в Красноярском крае была прилежной и старательной девочкой из приличной семьи. Подробности о 17-летней девушке и её родственниках рассказали в беседе с 360.ru рассказали подруги юной роженицы.

Одна из близких знакомых девушки, родившей ребёнка и бросившей его в туалете общежития 23 февраля, отзывалась о подруге как о воспитанной и доброй. Ситуацию собеседница портала назвала довольно странной, так как студентка была из хорошей семьи, училась старательно и имела хорошие характеристики. Подруга считает, что в сложившихся обстоятельствах есть вина родителей, которым роженица побоялась рассказать о своём положении.

«Боялась рассказать маме. У меня в голове всё не укладывается», — призналась подруга студентки.

По словам другой знакомой, после родов в уборной студентку забрали в больницу.

«Я не могу сказать, что случилось, потому что она моя подруга и я не хочу всем рассказывать. То, что написали, — наполовину неправда. Она очень хорошая девушка из хорошей семьи», — сообщила она.

Вторая подруга подтвердила лишь то, что девушка знала о беременности, но держала её в тайне, так как боялась рассказать правду родителям.

В настоящее время следователи работают с родственниками, сокурсницами и близкими девушки. Сама студентка утверждает, что не знала о своём положении, а в день родов подумала, что у неё проблемы с пищеварением. По её словам, она зашла в туалет, «что-то выпало, родила». Она также уверяет, что новорождённая не подавала признаков жизни с самого начала, поэтому новоиспечённая мать завернула тело в пакет и выбросила его в мусорку, а сама пошла в душ.

Предполагаемый отец малышки, тоже учится в колледже. Следователи вызвали его на допрос, где он своё родство не признал. У юноши взяли биоматериал для проведения ДНК-экспертизы. Также правоохранители проведут другую экспертизу, в ходе которой им предстоит выяснить, что стало причиной смерти младенца.

«Ждём экспертизу, потом от этого будем отталкиваться», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Красноярского края контролирует ход расследования дела.