Бил ногами и кричал: В Петербурге пьяный неадекват напал на участницу «Голоса» в парадной

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина жестоко избил двух девушек вблизи салона красоты на Канале Грибоедова. Одной из пострадавшей от рук неадеквата из культурной столицы стала участница шоу «Голос» — певица Анастасия Бучковская (STAISSY), которая выступала в команде исполнительницы Zivert. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Кадры нападения. Видео © VK / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Жестокое избиение 28-летней певицы и её подруги произошло в многоэтажке. Изрядно выпивший агрессор отдыхал в баре на первом этаже, но когда алкоголя в его крови стало так много, что тот был не в силах себя контролировать, из питейного заведения его прогнали. Тогда мужчина поднялся на этаж выше. В парадной он и встретил своих «жертв».

Петербуржец был уверен, что шаткой походкой идёт к себе в квартиру, но в пьяном угаре перепутал дома. Войдя «к себе», — а на самом деле в студию вокала, где преподаёт Бучковская, — мужчина увидел двух девушек, которых принял за незваных гостей. Участница «Голоса» попыталась объяснить ситуацию любителю горячительного и вывести его из помещения, но это оказалось бесполезным.

На лестничной клетке, рядом с вокальной студией и салоном красоты, мужчина набросился на Анастасию и стал жестоко избивать её — в том числе ногами. Она упала на пол, но пьянчугу это не останавливало. От рук и ног 59-летнего алкоголика из культурной столицы пострадала и другая девушка. Ею оказалась сотрудница соседнего салона красоты. Она получила не столь тяжёлые травмы, а вот Бучковской потребовалась госпитализация.

У певицы разбит нос и диагностированы множественные ушибы. Ей оказали необходимую помощь и отпустили домой. По словам пострадавшей, у неё не только серьёзные травмы, но и шок. Из-за своего напряжённого состояния Бучковская отложила работу над новым музыкальным альбомом — продолжит, когда придёт в себя.