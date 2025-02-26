Крымчанку приговорили к 15 годам тюрьмы за попытку сжечь авто с символом Z

В ходе расследования удалось установить, что обвиняемая в сентябре 2023 года находилась в Стамбуле, где вышла на контакт с сотрудником СБУ и начала сотрудничать с украинской спецслужбой. В ноябре того же года она перебралась в Крым, где получила задание разыскать компоненты и собрать две самодельные ручные гранаты и выбрать подходящий объект для показательного нападения. Таковым стал автомобиль с литерой Z на кузове. Правда, исполнить задуманное Колковой не удалось — её вовремя задержали правоохранители.