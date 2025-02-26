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Регион
26 февраля, 19:13

Жена Зеленского раскрыла, когда он уже уйдёт с поста

Жена Зеленского заявила, что он не собирается руководить Украиной всю жизнь

Супруга Владимира Зеленского сообщила, что он не намерен руководить Незалежной всю жизнь.

По словам Елены Зеленской, сейчас главная цель для её мужа — добиться гарантий безопасности страны. Когда экс-комик достигнет поставленной задачи, он будет готов отойти от руководства страной, заявила она на программе Quarta Repubblica.

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Ранее сообщалось, что глава киевского режима заявил о невозможности прекращения огня в зоне спецоперации, пока Украина не получит гарантии безопасности от надёжных союзников. По словам Зеленского, именно это будет гарантом того, что военные действия не начнутся вновь.

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president.gov.ua

Ольга Сливченко
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