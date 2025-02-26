Жена Зеленского раскрыла, когда он уже уйдёт с поста

Супруга Владимира Зеленского сообщила, что он не намерен руководить Незалежной всю жизнь.

По словам Елены Зеленской, сейчас главная цель для её мужа — добиться гарантий безопасности страны. Когда экс-комик достигнет поставленной задачи, он будет готов отойти от руководства страной, заявила она на программе Quarta Repubblica.