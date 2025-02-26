Трамп может отказаться от встречи с Зеленским, заявили в США

В администрации президента Дональда Трампа возникли сомнения по поводу целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским лидером из-за отсутствия готовности соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщил представитель Белого дома агентству Reuters.

«Если Зеленский говорит, что сделка не оформлена, то я не вижу смысла в его приглашении на встречу с Трампом» , — отметил анонимный чиновник.

Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования о возмещении 500 миллиардов долларов. Согласно информации издания, Зеленский может посетить Вашингтон в ближайшие недели для подписания соглашения по минеральным ресурсам с Трампом. По данным AFP, церемония может состояться 28 февраля. В то же время американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США всё ещё не согласовали сделку с Украиной, и работа над ней продолжается.