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26 февраля, 16:07

Трамп может отказаться от встречи с Зеленским, заявили в США

Reuters: В США не видят смысла в визите Зеленского без подписания сделки

В администрации президента Дональда Трампа возникли сомнения по поводу целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским лидером из-за отсутствия готовности соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщил представитель Белого дома агентству Reuters.

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«Если Зеленский говорит, что сделка не оформлена, то я не вижу смысла в его приглашении на встречу с Трампом», — отметил анонимный чиновник.

Он добавил, что в Белом доме надеются, что визит Зеленского должен означать окончательное решение по соглашению.

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Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования о возмещении 500 миллиардов долларов. Согласно информации издания, Зеленский может посетить Вашингтон в ближайшие недели для подписания соглашения по минеральным ресурсам с Трампом. По данным AFP, церемония может состояться 28 февраля. В то же время американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США всё ещё не согласовали сделку с Украиной, и работа над ней продолжается.

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Shutterstock /FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Марина Фещенко
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