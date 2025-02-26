В Музее Победы дали старт всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества»

25 февраля в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве началась всероссийская акция «Код донора. Защитники Отечества». Проект проходит под эгидой Федерального медико-биологического агентства России по популяризации донорства крови и костного мозга в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Года Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Задача этой акции состоит в том, чтобы побудить как можно больше людей стать частью движения доноров, способствуя развитию культуры добровольного и безвозмездного донорства крови и костного мозга. Донорство — это не просто акт гуманности, это реальный шанс спасти чью-то жизнь. Каждая сданная порция крови или её компонентов — это значимый вклад в борьбу за здоровье и спасение людей. В юбилейный год, когда мы отмечаем достижения поколений победителей, важность передачи традиций донорства становится особенно очевидной.

«Очень важно, что данная акция проходит в Год защитника Отечества, объявленного Президентом Российской Федерации. Важность заключается в том, что мы через донорство рассказываем о преемственности поколений, о том подвиге, который совершали и медицинские работники, и доноры в годы Великой отечественной войны. Рассказываем о том, насколько это важно сохранять те душевные порывы бескорыстности, безвозмездности и помогать людям, в том числе сдавая кровь, пополняя запасы. И тот подвиг, который совершали доноры, в том числе в период блокады Ленинграда, когда сдавали кровь, помогали бойцам, он, конечно, бесценен. Сегодня мы чествуем героев, чествуем доноров героев и хотим передать эту частичку молодым поколениям для того, чтобы они воодушевились и пронесли это через всю свою жизнь», — подчеркнула Ольга Эйхлер, глава Управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России.

На церемонии открытия акции присутствовало свыше 200 человек, включая представителей оргкомитета, учреждений Службы крови, органов государственной власти, Общественной палаты РФ, а также из некоммерческих и образовательных организаций, средств массовой информации и Героев России. В числе почетных гостей оказалась и Нина Ивановна Майкова, пережившая блокаду Ленинграда и ставшая почётным донором. Она вдохновилась примером своей матери, которая регулярно сдавала кровь во время Великой Отечественной войны. Скоро Нине Ивановне исполнится 90 лет, и у неё уже больше 100 донаций.