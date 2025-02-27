ФСБ раскроет детали работы контрразведки Смерш в годы Великой Отечественной войны

ФСБ России завершает работу над проектом «Особая папка ГУКР «Смерш» НКО СССР», приуроченным к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он осветит, чем занималась советская военная контрразведка в те годы.

На заседании Общественного совета при ФСБ обсудили предстоящую публикацию. Члены совета договорились активно поддерживать подготовку материалов информационно.

«В год 80-летия Великой Победы историческая правда становится в центре внимания на всех мероприятиях народного празднования. Учитывая значимость архивных документов и растущий интерес к ним, наш совет окажет ФСБ России максимальную поддержку в публикации таких данных, используя разные подходы и форматы», — отметил председатель совета Василий Титов.

Также запланировали новое издание сборника «Память. Мужество. Слава», посвящённого подвигам сотрудников госбезопасности в военный период. Кроме того, в журнале «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» продолжат выходить статьи и документы о работе органов безопасности перед и во время Великой Отечественной войны.

По данным ЦОС ФСБ, за 2023-2024 годы Центральный архив службы безопасности оцифровал более 2000 документов. Эти материалы рассказывают о предпосылках Второй мировой войны, зверствах немецко-фашистских оккупантов в СССР и вкладе служб безопасности в победу над врагом.