Футболистки сборной России тремя победами в трёх играх закончили сбор в ОАЭ
Женская сборная России по футболу победила Иорданию в товарищеском матче
Футболистки сборной России обыграли команду Иордании в заключительном товарищеском матче на сборе в ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Голами отметились Наталья Машина (3-я минута), Дарина Ишмухаметова (15) и Наталья Морозова (57).
Это был третий товарищеский матч россиянок на сборе в ОЭА, который проходил с 17 по 26 февраля. Ранее игроки национальной сборной победили сборные Таиланда (3:1) и Индии (2:0).
Ранее были названы соперники мужской сборной России по футболу в 2025 году. Первая из запланированных игр состоится в марте.
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РФС / Михаил Шапаев