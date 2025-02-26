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Регион
26 февраля, 20:37

Футболистки сборной России тремя победами в трёх играх закончили сбор в ОАЭ

Женская сборная России по футболу победила Иорданию в товарищеском матче

Футболистки сборной России обыграли команду Иордании в заключительном товарищеском матче на сборе в ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Наталья Машина (3-я минута), Дарина Ишмухаметова (15) и Наталья Морозова (57).

Это был третий товарищеский матч россиянок на сборе в ОЭА, который проходил с 17 по 26 февраля. Ранее игроки национальной сборной победили сборные Таиланда (3:1) и Индии (2:0).

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Ранее были названы соперники мужской сборной России по футболу в 2025 году. Первая из запланированных игр состоится в марте.

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РФС / Михаил Шапаев

Артур Лапсаков
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