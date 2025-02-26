Трамп: США постараются помочь Украине вернуть как можно больше территорий

Соединённые Штаты постараются помочь Украине вернуть как можно больше территорий. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — сказал Трамп.

Политик отказался уточнять детали этого заявления, однако подчеркнул, что его цель — завершение конфликта на выгодных обеим сторонам условиях.