Трамп заявил, что Путину придётся пойти на уступки по сделке с Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимиру Путину, президенту России, «придётся пойти на некоторые уступки» в контексте потенциального соглашения для разрешения конфликта на Украине.

«Ему придётся (это сделать. — Прим. Life.ru). И я думаю, что благодаря тому, что мы победили (на выборах. — Прим. Life.ru), этот конфликт подойдёт к концу», — заявил Трамп на своём первом заседании кабинета министров.