Трамп заявил, что Путину придётся пойти на уступки по сделке с Украиной
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимиру Путину, президенту России, «придётся пойти на некоторые уступки» в контексте потенциального соглашения для разрешения конфликта на Украине.
«Ему придётся (это сделать. — Прим. Life.ru). И я думаю, что благодаря тому, что мы победили (на выборах. — Прим. Life.ru), этот конфликт подойдёт к концу», — заявил Трамп на своём первом заседании кабинета министров.
Ранее стала известна дата очередной встречи российской и американских делегаций на уровне министерств иностранных дел. Команды переговорщиков намерены встретиться в конце этой недели и обсудить имеющиеся в двусторонних отношениях стран раздражители. Переговоры состоятся 27 февраля в Стамбуле. Дипломаты обсудят вопросы по работе посольств.
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