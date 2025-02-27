Сафонов вновь не пропустил и помог ПСЖ пробиться в полуфинал Кубка Франции
Состав ПСЖ с Матвеем Сафоновым на четвертьфинал Кубка Франции. Обложка © X / Paris Saint-Germain
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил команду четвёртого по силе дивизиона Франции «Бриошен» в матче 1/4 финала национального кубка. Встреча завершилась со счётом 7:0.
В стартовом составе парижан появился россиянин Матвей Сафонов. Хозяева поля смогли нанести четыре удара по его воротам (два — в створ).
Это 11-й матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и шестой раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.
В полуфинал Кубка Франции также пробились «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк». Пары этой стадии турнира определятся по итогам жеребьёвки.
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