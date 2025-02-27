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26 февраля, 22:10

Сафонов вновь не пропустил и помог ПСЖ пробиться в полуфинал Кубка Франции

Состав ПСЖ с Матвеем Сафоновым на четвертьфинал Кубка Франции. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Состав ПСЖ с Матвеем Сафоновым на четвертьфинал Кубка Франции. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил команду четвёртого по силе дивизиона Франции «Бриошен» в матче 1/4 финала национального кубка. Встреча завершилась со счётом 7:0.

В стартовом составе парижан появился россиянин Матвей Сафонов. Хозяева поля смогли нанести четыре удара по его воротам (два — в створ).

Это 11-й матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и шестой раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.

Сафонов в пятый раз в сезоне оставил ворота ПСЖ без пропущенных голов
Сафонов в пятый раз в сезоне оставил ворота ПСЖ без пропущенных голов

В полуфинал Кубка Франции также пробились «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк». Пары этой стадии турнира определятся по итогам жеребьёвки.

Ранее Life.ru рассказывал об удачных действиях Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде». Молодой россиянин отдал первый в 2025 году голевой пас и даже забил гол, однако получил новую травму.

Артур Лапсаков
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