Сафонов вновь не пропустил и помог ПСЖ пробиться в полуфинал Кубка Франции

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил команду четвёртого по силе дивизиона Франции «Бриошен» в матче 1/4 финала национального кубка. Встреча завершилась со счётом 7:0.

В стартовом составе парижан появился россиянин Матвей Сафонов. Хозяева поля смогли нанести четыре удара по его воротам (два — в створ).

Это 11-й матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и шестой раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.

В полуфинал Кубка Франции также пробились «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк». Пары этой стадии турнира определятся по итогам жеребьёвки.