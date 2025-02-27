Новый худрук «Ленкома» раскрыл сроки возвращения в театр Певцова и Захаровой

Художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков объявил о возвращении Дмитрия Певцова и Александры Захаровой в театр уже в марте.

«В марте они вернутся. Дмитрий Анатольевич сыграет в «Юноне и Авось», а Александра Марковна — в «Вишнёвом саде». Мы обсудили завершение всех конфликтов, дальше будем создавать с ними новые спектакли», — передаёт его слова «Газета.ru».

Панков занял пост художественного руководителя в январе 2025 года, после того как театр долгое время работал худрука с момента смерти Марка Захарова в 2019 году. После ухода Захарова должность главного режиссёра сначала исполнял Марк Варшавер, а затем Алексей Франдетти.