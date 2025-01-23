В «Ленкоме» ввели должность президента и худрука после ухода Певцова и Захаровой

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» грядут кадровые перемены. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в столичном департаменте культуры, в театре появятся новые должности — президента и художественного руководителя.

Президентом легендарного «Ленкома» станет Марк Варшавер, который ранее занимал должность директора театра.

«Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие. Такая практика ранее уже использовалась в кураторстве столичных театров: в Театре сатиры долгое время был президент, которым являлся Александр Ширвиндт», — прокомментировали назначение в депкульте.