В «Ленкоме» ввели должность президента и худрука после ухода Певцова и Захаровой
«Ведомости»: Варшавер стал президентом «Ленкома», а Панков – худруком
Театр «Ленком Марка Захарова». Обложка © Wikipedia
В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» грядут кадровые перемены. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в столичном департаменте культуры, в театре появятся новые должности — президента и художественного руководителя.
Президентом легендарного «Ленкома» станет Марк Варшавер, который ранее занимал должность директора театра.
«Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие. Такая практика ранее уже использовалась в кураторстве столичных театров: в Театре сатиры долгое время был президент, которым являлся Александр Ширвиндт», — прокомментировали назначение в депкульте.
По словам представителя департамента, на должность худрука назначен заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. Пост директора театра займет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что актёр и депутат ГД РФ Дмитрий Певцов окончательно распрощался с «Ленкомом», где служил дольше 30 лет. Артист настоял, чтобы его фото сняли со стены почёта. Больше не будет выступать на сцене «Ленкома» и дочь Марка Захарова – Александра Захарова. Артистка прослужила в театре 42 года, после чего её сняли с единственного спектакля, в котором она была задействована в последнее время.