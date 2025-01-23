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23 января, 07:37

В «Ленкоме» ввели должность президента и худрука после ухода Певцова и Захаровой

«Ведомости»: Варшавер стал президентом «Ленкома», а Панков – худруком

Театр «Ленком Марка Захарова». Обложка © Wikipedia

Театр «Ленком Марка Захарова». Обложка © Wikipedia

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» грядут кадровые перемены. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в столичном департаменте культуры, в театре появятся новые должности — президента и художественного руководителя.

Президентом легендарного «Ленкома» станет Марк Варшавер, который ранее занимал должность директора театра.

«Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие. Такая практика ранее уже использовалась в кураторстве столичных театров: в Театре сатиры долгое время был президент, которым являлся Александр Ширвиндт», — прокомментировали назначение в депкульте.

По словам представителя департамента, на должность худрука назначен заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. Пост директора театра займет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов.

Стало известно, почему Певцов ушёл из театра «Ленком»
Стало известно, почему Певцов ушёл из театра «Ленком»

Ранее Life.ru рассказывал о том, что актёр и депутат ГД РФ Дмитрий Певцов окончательно распрощался с «Ленкомом», где служил дольше 30 лет. Артист настоял, чтобы его фото сняли со стены почёта. Больше не будет выступать на сцене «Ленкома» и дочь Марка Захарова – Александра Захарова. Артистка прослужила в театре 42 года, после чего её сняли с единственного спектакля, в котором она была задействована в последнее время.

Ольга Сливченко
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