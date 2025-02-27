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26 февраля, 23:06

Представитель Трампа – младшего назвал фейком запись об оружии для России

Представитель Дональда Трампа – младшего Эндрю Сурабиан опроверг информацию о том, что сын президента говорил о необходимости военной поддержки России вместо Украины.

«Это стопроцентно поддельная запись, созданная с помощью искусственного интеллекта. Но я уверен, что это не остановит противников Трампа от распространения ложной информации», — написал Сурабиан на платформе X.

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Напомним, запись появилась после выхода эпизода подкаста Triggered от 24 февраля. В интернете распространилось аудио, где некто голосом Трампа – младшего заявляет, что «невозможно представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал Украину в качестве союзника, когда есть Россия». Якобы он сказал, что Америка должна была вооружать именно РФ, а не Незалежную.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Лия Мурадьян
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