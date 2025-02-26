Сын Трампа: США должны были вооружать Россию, а не Украину

Дональд Трам – младший считает, что Америка должна была отправлять оружие в Россию, а не на Украину. Об этом он заявил в подкасте Triggered, который можно послушать на Spotify.

«Если честно, мне трудно представить, что здравомыслящий человек выберет Украину как союзника, когда есть Россия. США следовало отправлять оружие именно в Россию», — высказался он.