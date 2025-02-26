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26 февраля, 19:02

Сын Трампа: США должны были вооружать Россию, а не Украину

Дональд Трам – младший считает, что Америка должна была отправлять оружие в Россию, а не на Украину. Об этом он заявил в подкасте Triggered, который можно послушать на Spotify.

«Если честно, мне трудно представить, что здравомыслящий человек выберет Украину как союзника, когда есть Россия. США следовало отправлять оружие именно в Россию», — высказался он.

Трамп – младший отметил, что Россия владеет ядерным оружием и богата природными ресурсами, которые нужны всем. Напротив, Украина известна только Чернобылем и собаками, привыкшими к радиации.

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Ранее он призывал Владимира Зеленского пойти и выиграть войну без бесконечного финансирования от США. Также Трамп – младший назвал Зеленского странным, так как тот три раза неофициально просил приглашение на инаугурацию и каждый раз получал отказ. После этого украинский лидер вёл себя так, словно сам решил не ехать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Лия Мурадьян
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