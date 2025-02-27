Первый автобус с освобождёнными палестинскими заключёнными прибыл в Рамаллу
Первый автобус с освобождёнными из израильских тюрем палестинскими заключёнными прибыл на Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
Люди встречают освобождённых палестинских заключённых в Рамалле. Видео © Х / Sarah Wilkinson
Автобус прибыл в Рамаллу, административную столицу палестинских территорий. На кадрах видно, как транспортное средство, принадлежащее Красному Кресту, встречает толпа людей.
Ранее Life.ru сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырёх заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. Передача произошла в городе Хан-Юнис «без церемоний и вдали от СМИ».
Х / TRT World Now