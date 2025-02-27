Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 23:39

Первый автобус с освобождёнными палестинскими заключёнными прибыл в Рамаллу

Первый автобус с освобождёнными из израильских тюрем палестинскими заключёнными прибыл на Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Люди встречают освобождённых палестинских заключённых в Рамалле. Видео © Х / Sarah Wilkinson

Автобус прибыл в Рамаллу, административную столицу палестинских территорий. На кадрах видно, как транспортное средство, принадлежащее Красному Кресту, встречает толпа людей.

Красный крест передал Израилю тело погибшей заложницы ХАМАС Шири Бибас
Красный крест передал Израилю тело погибшей заложницы ХАМАС Шири Бибас

Ранее Life.ru сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырёх заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. Передача произошла в городе Хан-Юнис «без церемоний и вдали от СМИ».

Обложка ©

Х / TRT World Now

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Палестина
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar