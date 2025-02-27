Первый автобус с освобождёнными палестинскими заключёнными прибыл в Рамаллу

Первый автобус с освобождёнными из израильских тюрем палестинскими заключёнными прибыл на Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Люди встречают освобождённых палестинских заключённых в Рамалле. Видео © Х / Sarah Wilkinson

Автобус прибыл в Рамаллу, административную столицу палестинских территорий. На кадрах видно, как транспортное средство, принадлежащее Красному Кресту, встречает толпа людей.