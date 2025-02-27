ХАМАС передал тела четырёх заложников Красному Кресту в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС передало тела четырёх заложников Международному комитету Красного Креста (МККК) в секторе Газа. Передача произошла в городе Хан-Юнис «без церемоний и вдали от СМИ», сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявлял, что тела будут переданы Израилю в среду вечером.
А 22 февраля ХАМАС передало Красному Кресту шесть заложников. Ранее представители МККК передали израильской стороне тело погибшей в секторе Газа заложницы Шири Бибас. Она была похищена боевиками ХАМАС вместе с двухлетним сыном Кфиром, который также погиб в плену.
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