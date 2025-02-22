ХАМАС за день передало Красному Кресту шесть заложников

Международному комитету Красного креста (МККК) передали последнего израильского заложника, которых освобождают сегодня. Всего представители ХАМАС 22 февраля должны были передать ЦАХАЛ шестерых человек. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

«По информации, предоставленной МККК, им был передан ещё один заложник и сейчас они направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа», — говорится в заявлении.