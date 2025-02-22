ХАМАС за день передало Красному Кресту шесть заложников
Международному комитету Красного креста (МККК) передали последнего израильского заложника, которых освобождают сегодня. Всего представители ХАМАС 22 февраля должны были передать ЦАХАЛ шестерых человек. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
«По информации, предоставленной МККК, им был передан ещё один заложник и сейчас они направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа», — говорится в заявлении.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 22 февраля ХАМАС передал Красному кресту двоих заложников. Им оказывается медицинская помощь. Также МККК передали израильской стороне тело погибшей в секторе Газа заложницы Шири Бибас. Она была похищена боевиками ХАМАС вместе с двухлетним сыном Кфиром, который также погиб в плену.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN