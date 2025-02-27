Житель Грайворона погиб при атаке беспилотника ВСУ

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в городе Грайворон. В результате атаки погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона в телеграм-канале.

Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.