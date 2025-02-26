«Киев фактически саботирует процесс мирного урегулирования, прибегая к очередным провокациям и пытаясь тем самым выйти на очередной виток эскалации. Позиция новой администрации Белого дома и его главы Дональда Трампа идёт вразрез со стремлением Зеленского и его хозяев из «партии войны», намеренных продолжать украинский конфликт», — сказал Белик.

Политик отметил, что эти «истерики» облечены в атаки на нашу страну. По его словам, Киев будет пытаться сорвать начавшийся диалог России и США терроризмом и диверсиями. Он также отметил, что Зеленский и его кураторы компрометируют себя, демонстрируя собственную недоговороспособность и выступая против полюсов многополярного мира.