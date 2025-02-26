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Регион
26 февраля, 10:57

«Попытка сорвать мир»: В Госдуме объяснили ночную атаку ВСУ на Кубань

Депутат Белик: Атаками на Краснодарский край Киев хочет саботировать переговоры

Атаками на Краснодарский край киевские власти пытаются сорвать мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru.

«Киев фактически саботирует процесс мирного урегулирования, прибегая к очередным провокациям и пытаясь тем самым выйти на очередной виток эскалации. Позиция новой администрации Белого дома и его главы Дональда Трампа идёт вразрез со стремлением Зеленского и его хозяев из «партии войны», намеренных продолжать украинский конфликт», — сказал Белик.

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Массированная атака беспилотников на Кубань — очередная демонстрация террористической сущности киевского режима.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик

Политик отметил, что эти «истерики» облечены в атаки на нашу страну. По его словам, Киев будет пытаться сорвать начавшийся диалог России и США терроризмом и диверсиями. Он также отметил, что Зеленский и его кураторы компрометируют себя, демонстрируя собственную недоговороспособность и выступая против полюсов многополярного мира.

Разруха и хаос: Появилось видео последствий атаки 85 дронов ВСУ на Кубань
Разруха и хаос: Появилось видео последствий атаки 85 дронов ВСУ на Кубань

Напомним, российские силы ПВО с вечера 25 февраля сбили 85 беспилотников. Десятки целей удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ намеревались атаковать местный порт. Обломками дронов под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов.

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Life.ru

Екатерина Хмелева
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