«Попытка сорвать мир»: В Госдуме объяснили ночную атаку ВСУ на Кубань
Депутат Белик: Атаками на Краснодарский край Киев хочет саботировать переговоры
Атаками на Краснодарский край киевские власти пытаются сорвать мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru.
«Киев фактически саботирует процесс мирного урегулирования, прибегая к очередным провокациям и пытаясь тем самым выйти на очередной виток эскалации. Позиция новой администрации Белого дома и его главы Дональда Трампа идёт вразрез со стремлением Зеленского и его хозяев из «партии войны», намеренных продолжать украинский конфликт», — сказал Белик.
Массированная атака беспилотников на Кубань — очередная демонстрация террористической сущности киевского режима.
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик
Политик отметил, что эти «истерики» облечены в атаки на нашу страну. По его словам, Киев будет пытаться сорвать начавшийся диалог России и США терроризмом и диверсиями. Он также отметил, что Зеленский и его кураторы компрометируют себя, демонстрируя собственную недоговороспособность и выступая против полюсов многополярного мира.
Напомним, российские силы ПВО с вечера 25 февраля сбили 85 беспилотников. Десятки целей удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ намеревались атаковать местный порт. Обломками дронов под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов.
Life.ru