Россиянам раскрыли три главные ошибки при планировании пенсии
Экономист Балынин: Неофициальная работа лишит россиян почти 800 тыс. рублей
Россияне делают три ошибки при планировании пенсии, утверждает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Первое — работа без оформления. Это ведёт к утрате пенсионных прав и отложению выхода на пенсию на пять лет позже, что уменьшает выплаты минимум на 796 704 рубля», — цитирует экономиста «Газета.ru».
Второе — отсутствие личных пенсионных накоплений. Балынин предлагает с 18 лет следовать правилу 1-7-25: откладывать 1% дохода на пенсию, 7% на краткосрочные цели и планировать накопления минимум на 25 лет.
Третье — неверное представление о своей продолжительности жизни. Многие недооценивают шансы дожить до пенсии. На 1 января 2024 года в России около 600 тыс. человек старше 90 лет. Балынин советует учитывать в расчётах пенсии период в 25-30 лет.
Ранее Life.ru сообщил, что в марте пенсии могут уменьшиться из-за исключения доплат за январь. Во второй месяц года пенсионеры получили увеличенную выплату, однако в первый месяц весны такого подарка не будет.
Life.ru