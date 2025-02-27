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27 февраля, 03:04

Россиянам раскрыли три главные ошибки при планировании пенсии

Экономист Балынин: Неофициальная работа лишит россиян почти 800 тыс. рублей

Россияне делают три ошибки при планировании пенсии, утверждает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первое — работа без оформления. Это ведёт к утрате пенсионных прав и отложению выхода на пенсию на пять лет позже, что уменьшает выплаты минимум на 796 704 рубля», — цитирует экономиста «Газета.ru».

Второе — отсутствие личных пенсионных накоплений. Балынин предлагает с 18 лет следовать правилу 1-7-25: откладывать 1% дохода на пенсию, 7% на краткосрочные цели и планировать накопления минимум на 25 лет.

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Третье — неверное представление о своей продолжительности жизни. Многие недооценивают шансы дожить до пенсии. На 1 января 2024 года в России около 600 тыс. человек старше 90 лет. Балынин советует учитывать в расчётах пенсии период в 25-30 лет.

Ранее Life.ru сообщил, что в марте пенсии могут уменьшиться из-за исключения доплат за январь. Во второй месяц года пенсионеры получили увеличенную выплату, однако в первый месяц весны такого подарка не будет.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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