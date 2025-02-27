Россиянам раскрыли три главные ошибки при планировании пенсии

Россияне делают три ошибки при планировании пенсии, утверждает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первое — работа без оформления. Это ведёт к утрате пенсионных прав и отложению выхода на пенсию на пять лет позже, что уменьшает выплаты минимум на 796 704 рубля», — цитирует экономиста «Газета.ru».

Второе — отсутствие личных пенсионных накоплений. Балынин предлагает с 18 лет следовать правилу 1-7-25: откладывать 1% дохода на пенсию, 7% на краткосрочные цели и планировать накопления минимум на 25 лет.

Третье — неверное представление о своей продолжительности жизни. Многие недооценивают шансы дожить до пенсии. На 1 января 2024 года в России около 600 тыс. человек старше 90 лет. Балынин советует учитывать в расчётах пенсии период в 25-30 лет.