Жан-Пьер заявила, что Байден пал от расстрельной команды демократов

Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Демократическая партия исключила Джо Байдена из борьбы за пост президента беспрецедентным образом, что нанесло ущерб его кампании. По её словам, против Байдена выдвинули «расстрельную команду», что сильно повредило политсиле.

Жан-Пьер отметила, что Байден не скрывал своего возраста и физического состояния, но при этом был эффективным президентом, достигнув за один срок того, что другим не удаётся за два.

Она также подчеркнула, что после поражения Камалы Харрис в Демократической партии нет лидера, за которым могли бы последовать избиратели.

«Никого нет, кого бы я назвала. Но, думаю, важно, если вы губернатор, занимаете выборную должность на местном уровне или бывший вице-президент: люди страдают и напуганы, важно продолжать борьбу и ясно посылать сообщение о том, как мы защитим этих людей», — сказала она на встрече политического института Гарварда,