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Регион
27 февраля, 06:08

Россия предложила США возобновить диалог по стратегическому вооружению

Замглавы МИД Вершинин: РФ выступает за возобновление диалога с США по СНВ-III

Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ). По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина, для работы в данном направлении необходимо конструктивное отношение партнёров друг к другу на основе понимания и уважения.

«Мы, естественно, за возобновление таких стратегических договоренностей. Но это требует очень тщательной и полномерной работы», сказал Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.

Действующее соглашение по стратегическим вооружениям СНВ-3 прекратит своё действие 5 февраля 2026 года. В последнее время активного взаимодействия между Россией и США относительно заключения нового договора не было.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и США могут обсудить вопрос взаимного сокращения оборонных расходов на 50 процентов. Кроме того, в будущем к договорённости можно присоединить Китай. Сейчас Россия готова к дискуссиям на этот счёт.

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Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Наталья Афонина
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