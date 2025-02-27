Россия предложила США возобновить диалог по стратегическому вооружению

Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ). По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина, для работы в данном направлении необходимо конструктивное отношение партнёров друг к другу на основе понимания и уважения.

«Мы, естественно, за возобновление таких стратегических договоренностей. Но это требует очень тщательной и полномерной работы», — сказал Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.

Действующее соглашение по стратегическим вооружениям СНВ-3 прекратит своё действие 5 февраля 2026 года. В последнее время активного взаимодействия между Россией и США относительно заключения нового договора не было.