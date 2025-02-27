Дети, кредиты, учителя: Какие законы вступят в силу 1 марта 2025 года

С началом весны многие нововведения в российском законодательстве обретут юридическую силу. Так, с 1 марта 2025 года будет запрещена продажа энергетиков и газосодержащих товаров детям младше 18 лет.

Другой закон обяжет иностранных агентов с началом весны делать зачисления на специальный счёт в рублях. Там будут храниться доходы от продажи их недвижимости, транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной собственности. Использовать эти деньги можно будет лишь тогда, когда лицо исключат из реестра иноагентов.

Также граждане смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов, чтобы лишить мошенников возможности применить украденные персональные данные жертвы ради собственной выгоды.

Согласно другому закону, кредитные организации обязаны будут в рекламе предоставлять информацию обо всех условиях, влияющих на полную стоимость кредитов и займов. Допускается также предоставление ссылки, где будут находиться все данные об этом. Также появится предупреждение о рисках.

Также в России запретят продажу подросткам безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Запрещена будет и продажа детям потенциально опасных газосодержащих товаров. К примеру, баллончиков для заправки зажигалок, которые несовершеннолетние могут использовать для токсикомании. Коснутся новые законы и педагогов, работающих в учреждениях среднего профессионального образования и вузах. Они будут подготавливать документацию только по определённому списку. На них не смогут возложить работу, которая не предусмотрена законом об образовании.

Помимо этого, в договоры о комплексном развитии территории (КРТ) теперь будут включать список объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. В решение о КРТ войдут и расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности этими объектами.