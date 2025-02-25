Госдума приняла закон о повышении качества медпомощи в России

Госдума приняла закон, направленный на повышение качества медицинской помощи в России. Все депутаты единогласно поддержали этот законопроект, о чем сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Согласно документы, теперь медицинские работники обязаны регулярно проходить обучение, осваивая современные технологии, методы диагностики и новые подходы к лечению и профилактике заболеваний.

Обучение врачей и среднего медицинского персонала будет проходить в специализированных учебных центрах с квалифицированными преподавателями и необходимыми условиями для практики. Володин отметил, что ограничение медиков только онлайн-курсами может вызывать сомнения в их квалификации и негативно влиять на качество помощи пациентам.

Закон вводит несколько важных изменений. В частности, он запрещает использование дистанционного обучения для медицинских и фармацевтических программ, если это не предусмотрено федеральными стандартами. Министерство здравоохранения будет отвечать за разработку типовых программ дополнительного обучения для медиков. Образовательные учреждения должны будут получать разрешение от Росздравнадзора для подтверждения наличия необходимых специалистов и оборудования. Также вводится лицензирование дополнительных программ медицинского образования.