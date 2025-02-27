«Отвратительный зверь»: Запад в ужасе от выловленного российским рыбаком морского ‎чудовища

Имя российского рыболова Романа Федорцова сейчас на слуху в иностранных СМИ, поскольку его недавний улов поверг их читателей в ужас. Рыбак у себя в соцсетях выложил фотографию рыбы со странной формой головы.

Необычная рыба. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rfedortsov_official_account

В комментариях «лавкрафтовское чудище» сравнивают с главным героем мультфильма «Мегамозг», инопланетянами из фильма «Марс атакует» и злодеем Крэнгом из «Черепашек-Ниндзя».

Газета New York Post даже обратилась с вопросом к эксперту, который объяснил, что тело рыбы могло приобрести такую необычную форму из-за резких перепадов давления во время подъёма на поверхность.

Издание Daily Mail назвало этого глубоководного красавца «кошмарным существом, похожим на инопланетянина».

Если бы эти журналисты удосужились нажать одну кнопку, чтобы перевести пост рыболова, то узнали бы, что перед ними не «кошмарный отвратительный зверь», а гладкая рыба-лягушка, или аптоцикл. Такие водятся в северной части Тихого океана. Плавает она не особо хорошо, но зато может забавно похрюкивать. А ещё она вполне съедобная, японцы их очень любят.