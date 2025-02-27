Маркетплейсы оказались местом сбыта 90% поддельных органических продуктов в России

Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продаётся через маркетплейсы, выяснило Роскачество в результате проверки 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки.

«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн — из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах», — пришли к выводу специалисты, которых цитирует РИА «Новости».

По оценке экспертов, в офлайн-торговле продажа фейковой «органики» имеет «точечный характер». В ходе исследования Роскачества были проверены продукты с 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Купленные псевдоорганические товары имели маркировку или же описание в карточке с пометкой «органический» или её вариациями, но при этом сертификат соответствия у них не было.