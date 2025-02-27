Маркетплейсы оказались местом сбыта 90% поддельных органических продуктов в России
Роскачество: почти 90% псевдоорганических продуктов продаётся на маркетплейсах
Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продаётся через маркетплейсы, выяснило Роскачество в результате проверки 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки.
«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн — из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах», — пришли к выводу специалисты, которых цитирует РИА «Новости».
По оценке экспертов, в офлайн-торговле продажа фейковой «органики» имеет «точечный характер». В ходе исследования Роскачества были проверены продукты с 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Купленные псевдоорганические товары имели маркировку или же описание в карточке с пометкой «органический» или её вариациями, но при этом сертификат соответствия у них не было.
А ранее стало известно, что в молочной продукции 14 крупных российских производителей выявлены серьёзные нарушения. В рецептуре предприятий использовалась запрещённая трансглютаминаза («мясной клей»), а также стерины и растительные жиры. Речь идёт о АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком юни», ООО «Масжирпром», которые отвечают за поставки в крупные сетевые магазины, включая «Дикси», «Магнит» и «Светофор».
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