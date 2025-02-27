«Прекрасный сад»: Британец умер на 8 минут и описал рай после воскресения

В Великобритании мужчина пережил клиническую смерть в 65 лет, во время которой на восемь минут попал в загробный мир, где ему захотелось остаться навсегда. Об увиденном за пределами земной жизни он рассказал журналисту Daily Mirror.

Дэйв Синглтон давно страдал сердечно-сосудистыми недугами, которые усугубились с возрастом. Однажды он почувствовал себя плохо и едва успел обратиться к соседке за помощью. Та сразу вызвала скорую помощь, и британца госпитализировали. Мужчину тут же подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи несколько раз реанимировали пациента из-за остановки сердца. Один из приступов Синглтона продлился восемь минут, во время которых, по его словам, он почувствовал, что душа отделилась от тела и унеслась наверх – прямиком в рай.

«Я сидел в прекрасном саду, залитом тёплым солнечным светом. Позади меня была высокая живая изгородь, и я слышал голоса и смех с другой её стороны. Я знал, что там собрались мои семья и друзья, так что, должно быть, это было особенное событие», — вспоминает британец.

Он рассказал, что ощущал наверху абсолютное счастье и спокойствие, его восхищали виды полей, холмов, рек, он чётко осознал своё желание остаться в раю навсегда. Но в этот момент мужчина очнулся в палате, где медики вновь запустили его сердце. Сейчас мужчина живёт с установленным кардиостимулятором, ему уже 85 лет и он полностью изменил свой образ жизни после клинической смерти. Синглтон перестал жить одной работой, стал много путешествовать и даже занялся живописью.