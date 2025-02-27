В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу ряд законодательных инициатив, направленных на защиту здоровья детей. Об этом 27 февраля заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

С началом весны будет запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, лицам младше 18 лет. Ранее подобные ограничения действовали только в отдельных регионах, теперь они распространяются на всю страну. Также вводится запрет на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров, таких как баллончики для заправки зажигалок.

«Со вступлением в силу нового закона иноагенты будут обязаны перечислять доходы от продажи недвижимости и транспортных средств, а также проценты по вкладам и доходы от использования интеллектуальной собственности на специальный рублевый счет», — добавил спикер ГД в своем Telegram-канале, уточнив, что доступ к этим средствам станет возможен только после снятия статуса иноагента.

Кроме того, россияне получат новый механизм защиты от мошенничества: возможность самозапрета на оформление кредитов. Отменить этот запрет можно будет через портал «Госуслуги» после подачи заявления или в МФЦ, начиная с 1 сентября 2025 года.