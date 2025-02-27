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27 февраля, 08:09

Не в марте: Роструд напомнил, когда ждать следующих длинных выходных

Роструд: Следующие длинные выходные ждут россиян с 1 по 4 и с 8 по 11 мая

В первом весеннем месяце года россиян не будут ждать длинные выходные и короткая рабочая неделя в честь Международного женского дня. Следующая возможность поменьше потрудиться и побольше отдохнуть появится только в мае. Пожарить шашлыки и расслабиться на даче в этом году можно будет с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая, сообщили в Роструде.

8 Марта в 2025 году выпадает на субботу, поэтому сокращений по случаю праздника прекрасной половины человечества ждать не стоит. А вот 7 марта — предпраздничный день, поэтому его продолжительность уменьшат на один час.

Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году: рабочие и выходные дни на Международный женский день
Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году: рабочие и выходные дни на Международный женский день

Напомним, что россияне смогут подольше отдохнуть в июне в честь Дня России. Субботнее 8 Марта в этом году перенесут на 13 июня. Поэтому в этот раз женским праздникам нужно будет довольствоваться только в законные выходные.

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Life.ru

Наталья Афонина
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