Не в марте: Роструд напомнил, когда ждать следующих длинных выходных

В первом весеннем месяце года россиян не будут ждать длинные выходные и короткая рабочая неделя в честь Международного женского дня. Следующая возможность поменьше потрудиться и побольше отдохнуть появится только в мае. Пожарить шашлыки и расслабиться на даче в этом году можно будет с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая, сообщили в Роструде.

8 Марта в 2025 году выпадает на субботу, поэтому сокращений по случаю праздника прекрасной половины человечества ждать не стоит. А вот 7 марта — предпраздничный день, поэтому его продолжительность уменьшат на один час.