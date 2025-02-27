Не в марте: Роструд напомнил, когда ждать следующих длинных выходных
Роструд: Следующие длинные выходные ждут россиян с 1 по 4 и с 8 по 11 мая
В первом весеннем месяце года россиян не будут ждать длинные выходные и короткая рабочая неделя в честь Международного женского дня. Следующая возможность поменьше потрудиться и побольше отдохнуть появится только в мае. Пожарить шашлыки и расслабиться на даче в этом году можно будет с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая, сообщили в Роструде.
8 Марта в 2025 году выпадает на субботу, поэтому сокращений по случаю праздника прекрасной половины человечества ждать не стоит. А вот 7 марта — предпраздничный день, поэтому его продолжительность уменьшат на один час.
Напомним, что россияне смогут подольше отдохнуть в июне в честь Дня России. Субботнее 8 Марта в этом году перенесут на 13 июня. Поэтому в этот раз женским праздникам нужно будет довольствоваться только в законные выходные.
Life.ru