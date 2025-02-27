Длинных выходных в честь 8 Марта в этом году не будет. И вот почему
Роструд: Выходной с 8 марта перенесён на 13 июня без сокращённой рабочей недели
8 Марта в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Международный женский день в 2025 году приходится на субботу, но сокращённой рабочей недели жителям России ждать не стоит. В связи с праздником выходной день с 8 марта будет перенесён на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России. О праздничном календаре рассказали в пресс-службе Роструда.
«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению Правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», этот день переносится на пятницу, 13 июня», — объяснили в Роструде ТАСС.
Перенос выходного позволит продлить отдых по случаю Дня России. Но не стоит забывать и о том, что 7 марта является предпраздничным рабочим днём, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час.
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