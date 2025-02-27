«Вспылил»: Боксёр одним ударом отправил в нокаут соседку отца из-за спора о лифте в Томске

В Томске полиция задержала мужчину, который ударил незнакомую 44-летнюю женщину в подъезде дома после её замечания о том, что он заблокировал лифт. О случившемся сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Томске мужчина ударил незнакомую женщину, она потеряла сознание. Видео © Telegram / Ирина Волк

43-летний житель посёлка Светлый пришёл в гости к своему отцу, который проживает в одной из многоэтажек в Томске, и утроил с ним пьяные посиделки. Когда попойка закончилась, подозреваемый спустился на лифте на первый этаж и заблокировал двери. В этот момент внизу стояли две женщины и несовершеннолетняя дочь одной из них.

«Когда мужчина вышел из кабины, он внезапно нанёс резкий удар в область головы одной из женщин. Она потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся», — рассказала Волк.

Полиция установила личность нападавшего по камерам наблюдения. Ранее обвиняемый занимался боксом, сейчас числится мастером по ремонту холодильников. На допросе он признал свою вину и пояснил, что избил женщину, так как «был на взводе» и «просто вспылил» после словесного конфликта с ней у лифта. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».