Полковника нашли мёртвым в здании МВД в Москве

В здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России был обнаружен труп полковника Евгения Головатого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить, причины произошедшего и принять процессуальное решение. Это может быть уголовное дело о доведении до самоубийства. Погибший является заместителем начальника управления «П», в круг задач которого входит борьба с преступностью в крупных промышленных организациях. Тело полковника нашли в его кабинете. Рядом лежал табельный пистолет.