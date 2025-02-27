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Регион
27 февраля, 08:31

Полковника нашли мёртвым в здании МВД в Москве

В Москве полковник МВД Головатый покончил с собой в служебном кабинете

В здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России был обнаружен труп полковника Евгения Головатого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить, причины произошедшего и принять процессуальное решение. Это может быть уголовное дело о доведении до самоубийства. Погибший является заместителем начальника управления «П», в круг задач которого входит борьба с преступностью в крупных промышленных организациях. Тело полковника нашли в его кабинете. Рядом лежал табельный пистолет.

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Ранее в подмосковном СИЗО скончался отставной полковник МВД и экс-замглавы города Озёры Анатолий Камышов, арестованный в рамках дела так называемой банды спецназовцев. Life.ru писал о причине его гибели.

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Shutterstock / FOTODOM / fortton

Владимир Озеров
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